Confrontos com PMs deixa quatro mortos em comunidades do Rio

Um um dos pontos, operação acontece um dia após dois corpos serem

abandonados na Serrinha, Zona Norte do Rio

Quatro suspeitos morreram em confronto com policiais militares em duas

comunidades do Rio, ontem (28). No Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio, um dos chefes do tráfico foi morto. Thiago Martins Mathias, vulgo ‘Xerequinha’, estava foragido da Justiça e era considerado o número 2 no comando do tráfico local. Ele foi atingido durante uma troca de tiros com policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Na ação, outro suspeito também ficou ferido e foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam policiamento pelas imediações da

comunidade do Cajueiro quando foram atacados por criminosos armados. Houve

confronto e o criminoso foi atingido. Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 5,56.

Thiago era acusado de ter participado do sequestro da família de um gerente

bancário em 2014, além de ser apontado como participante de vários roubos na

região.

Anotações por tráfico

O segundo suspeito ferido possui duas anotações por tráfico e associação para o

tráfico de drogas. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para investigar a morte.

O confronto ocorre um dia após dois corpos serem encontrados abandonados

durante operação na Serrinha, também em Madureira. A operação na comunidade

vizinha tinha como objetivo coibir a movimentação de criminosos envolvidos em

disputas territoriais nas áreas próximas.

Na operação, militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9° BPM (Rocha

Miranda) descobriram um local utilizado para a preparação das drogas vendidas por

uma facção. Além disso, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com o

auxílio dos cães Hulk e Sparta, da raça Pastor Belga de Malinois, localizaram um

esconderijo contendo diversos materiais entorpecentes em uma construção

abandonada no interior da comunidade.

Todo o material apreendido foi avaliado em R$ 100 mil pela PM. Foram arrecadados: 6.776 pinos de cocaína, 3.760 pedras de crack, 1.890 trouxinhas de maconha, uma máquina de contar dinheiro, quatro tabletes de maconha e 15 kg de maconha em um saco plástico.

Três mortos na Vila Kennedy

Na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, três homens também foram mortos durante

uma operação da PM. A corporação informou que na localidade da Garganta,

criminosos armados atiraram contra os policiais do 14º BPM (Bangu), que revidaram.

O trio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em

Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Foram apreendidos três pistolas, carregadores, rádios transmissores e grande

quantidade de drogas. O objetivo da ação é prender criminosos envolvidos em

roubos de veículos e cargas na região, remover barricadas e recuperar carros

roubados.

Já na Baixada Fluminense, o Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, é

alvo da ação de policiais do 15º BPM (Duque de Caxias). Não houve informações

sobre feridos, prisões ou apreensões.