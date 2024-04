Congresso negocia data para derrubar veto do preside de Lula às “saidinhas”

Congresso marcou sessão conjunta para analisar vetos na próxima 5ª

feira

BRASÍLIA – Deputados da base governista e da oposição já têm maioria para

derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à lei das saidinhas. A

norma, que limita as saídas temporárias de presos, pode ajudar a atenuar o clima de

insegurança pública, segundo o cálculo dos congressistas. O racha entre os

governistas que devem acatar à orientação do governo e os que querem votar pela

derrubada do veto se deve ao apelo popular da pauta, vista como crítica mesmo

entre o eleitorado de esquerda.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marcou a sessão conjunta

entre as duas Casas para derrubar vetos presidenciais para a próxima quinta-feira

(18). Pacheco, que preside o Congresso, afirmou que senadores e deputados não

concordam com o veto de Lula à lei das saidinhas.

O veto, entretanto, só poderá ser votado depois que outros 28 vetos que trancam a

pauta da sessão forem apreciados na sessão plenária.