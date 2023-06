Conselho Municipal de Saúde toma posse para mais 4 anos

O Conselho Municipal de Saúde de Belford Roxo (CMS) tomou posse, na manhã desta sexta-feira (23-06), no plenário da Câmara de Vereadores, para acompanhar os projetos, obras e iniciativas da Prefeitura para o setor. Na solenidade, o Prefeito Waguinho foi representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Christian Vieira, que destacou a importância do Conselho para que os avanços continuem acontecendo na Saúde do Município.

“O Conselho é muito ativo, e deve se manter assim. Aprendi que é no apitar

que se avança e, apontando onde está o problema, e que a Secretaria poderá

atuar. Lembro que estamos passando por um momento; não estamos parados. O

Conselho não existe para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele existe para

continuarmos a ter orgulho do nosso Município”, enfatizou Christian Vieira.

Membros do Conselho

Davi Calado foi reconduzido à presidência do Conselho para um novo mandato de quatro anos. O Conselho Municipal de Saúde é composto por 15 membros titulares e 15 suplentes, e que representam usuários do sistema de saúde, profissionais do setor e gestores públicos, instituições filantrópicas e da rede conveniada. A vice-presidente do CMS, Jandira Rosa, será uma das representantes do Estado do Rio, na 17ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que acontece entre os dias 2 e 5 de julho, em Brasília.

Entre as pautas que serão apresentadas na CNS está a proposta de criação de uma unidade para tratamento do câncer (oncológico) em Belford Roxo. “Iremos levar a proposta esperamos que seja bem recebida. O Rio de Janeiro, mesmo com a maior rede Federal do Brasil, não está dando conta da grande demanda”, apontou Jandira Rosa, vice-presidente do CMS e representante dos usuários do sistema de saúde.

Conselho Municipal de Saúde

SEGMENTO GESTOR, FILANTRÓPICO E CONVENIADA:

Titular: Célio Davi de Souza Calado – SEMUS

Suplente: Marcia Gonçalves Costa – F.M. SAÚDE

Titular: Admilson Figueiredo da Silva- SEMUS

Suplente: Ligia Magna Amorim Pereira – SEMUS

Titular: Rita de Cassia Gomes Guimaraes – APAE

Suplente: Jorge Luiz Moraes dos Santos – APAE

Titular: Carlos Pereira de Andrade – F.M. SAÚDE

Suplente: Humberto dos Santos -SEMUS

SEGMENTO PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

Titular: Elca Machado Alcântara – SINDASCES/BR

Suplente: Ana Angelica Tavares da Costa – SINDASCES/BR

Titular: Reinaldo Gonçalo Mendes – SINDASCES/BR

Suplente: Dayane da Silva Brito de Melo – SINDASCES/BR

Titular: Regina Célia Moreira Machado – SINDASCES/BR

Suplente: Marcelo Teixeira da Silva – SINDASCES/BR

Titular: Daniele Regina dos Santos – SINDASCES/BR

Suplente: Cristiana do Carmo Ferreira – SINDASCES/BR

SEGMENTO USUÁRIOS:

Titular: José Germano da Silva – FEMAB

Suplente: Elza dos Santos da silva– FEMAB

Titular: Almezindo Alves da Silva – FEMAB

Suplente: Enock Alves de Oliveira – FEMAB

Titular: Jandyra da Penha Francisco Rosa – ONG SUBLIME

Suplente: Jupiara da Silveira Silva– ONG SUBLIME

Titular: Jose Bento da Silva – CERNA

Suplente: Luís Claudio Consulo – CERNA

Titular: Rosa Maria Vieira Coutinho – ASSOBENE

Suplente: Willian Georgio Ferreira da Silva – ASSOBENE

Titular: André Silva Prata – INSTITUTO LUZ E VIDA

Suplente: Leticia Duarte Delphino– INSTITUTO LUZ E VIDA

Titular: Joaci Simões da Silva – ICECAP

Suplente: Viviane Silva de Oliveira – ICECAP

Titular: Mariana Moraes Rodrigues – C.C.I.C BAIXADA

Suplente: Marcelo Moraes Rodrigues- C.C.I.C. BAIXADA