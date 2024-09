Consumidores perderam R$ 17 milhões com golpes em compras online no RJ

Os consumidores fluminenses perderam R$ 17 milhões com golpes em compras on-line no primeiro semestre de 2024. O dado faz parte de uma pesquisa realizada pela plataforma de compra e venda online, OLX. O valor é 10% maior em comparação ao mesmo período do ano passado.

As principais fraudes foram falso pagamento (57%), invasão de conta (20%) e anúncio falso (12%). Celulares e smartphones foram os itens com maior incidência de fraude (51%), seguidos por videogames (24%) e computadores (5%).

De janeiro a junho de 2024, estima-se que a perda dos brasileiros em golpes digitais tenha sido de R$ 245 milhões, redução de 37% em relação aos mesmos meses em 2023.

O estudo analisou dados do mercado digital brasileiro, incluindo sites, apps e contas digitais de janeiro a junho de 2024 e 2023.