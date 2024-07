Contador da milícia é capturado na Zona Oeste do Rio

Fuzil AK-47 e munições estão entre o material apreendido

Um criminoso apontado como o contador de uma das maiores milícias do Estado do

RJ foi preso nesta terça-feira (30), em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio. A captura de Thiago Farias da Costa foi uma ação foi uma operação conjunta da Delegacia de

Repressão às Aões Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE), da

Polícia Civil, com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado

do Ministério Público (Gaeco/RJ).

A investigação aponta que Thiago seria responsável pelas finanças da milícia e

presta contas diretamente aos líderes do grupo: Alessandro Ferreira dos Santos,

conhecido como Parrudo, que foi baleado preso em uma operação da Polícia Civil

em 8 de dezembro de 2023, e Paulo David Guimarães Ferraz Silva, o Naval, que

atualmente lidera a milícia e está foragido.

Entre os itens apreendidos estão um veículo clonado e adulterado, um fuzil AK-47,

uma grande quantidade de munição e materiais típicos de atividades associadas ao

crime organizado. Alguns destes itens foram encontrados em uma residência

próxima ao local da prisão.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) continua

investigando o caso e busca novos desdobramentos relacionados à atividade

criminosa da milícia.