Contas de luz e água terão que divulgar alerta sobre abuso de drogas no estado

Sessão plenária que aprovou a PL em primeira discussão

As concessionárias de serviços públicos fiscalizados pelas agências reguladoras,

como água e luz, podem ser obrigadas a veicular em suas faturas mensais a

divulgação do Ligue 132, a linha de orientação e informação sobre o uso de

drogas. É o que propõe o Projeto de Lei 2.138/16, do deputado Filipe Soares

(União), que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

(Alerj) nesta terça-feira (20), em primeira discussão. A medida ainda precisa ser aprovada em segunda discussão no plenário.

De acordo com o deputado, esta pode ser uma forma bem efetiva de comunicação.

“As contas de água, gás e energia elétrica atingem toda a população e chegam a

pessoas de todas as classes sociais. O Ligue 132 é um serviço gratuito, anônimo e

confidencial e o atendimento funciona 24 horas por dia, fornecendo orientações e

informações sobre drogas. Além de orientar e informar, esse serviço também presta

aconselhamento aos familiares”, explicou Soares.