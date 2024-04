Contraventor é alvo de buscas em operação sobre advogado morto no Centro do Rio

Material apreendido em buscas para investigar a morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. A Polícia Civil realizou buscas contra outras nove pessoas, incluindo quatro policiais militares

O contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, foi um dos alvos de buscas na operação da Polícia Civil realizada nesta terça-feira (9), que mirou investigados pelo assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, em fevereiro deste ano. Os agentes também cumpriram mandados contra outras nove pessoas, entre elas quatro policiais militares.

Adilsinho é apontado como líder de uma organização criminosa envolvida na exploração de jogos ilegais e no comércio de cigarros que atua em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Nas buscas, feitas em 21 endereços, os policiais apreenderam um fuzil, três pistolas, munições, telefones, computadores, carregadores e R$ 47,5 mil. Um dos alvos da operação foi preso em flagrante por posse ilegal de componentes de armas de fogo.

Os presos no assassinato do advogado

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato de Rodrigo. Cezar Daniel Mondego de Souza e Eduardo Sobreira Moraes são apontados pela investigação como os responsáveis pela vigilância e monitoramento da vítima nos dias que antecederam o crime, e também no dia da morte.

O policial militar Leandro Machado da Silva teria sido o responsável por coordenar toda a logística do crime e de entregar o carro utilizado na execução.

Relembre o caso

O advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, foi morto a tiros em 26 de fevereiro no Centro do Rio, em frente ao escritório onde era sócio fundador, próximo ao prédio da OAB. Imagens das câmeras de segurança mostram que na ação, que durou cerca de 14 segundos, um homem encapuzado deixou um carro branco e efetuou diversos disparos, inclusive com a vítima já caída no chão. (com informações do O Dia)