Controladores de tráfego aéreo da NAV Brasil entram em greve

Paralisações começam na 2ª feira (9.out) e devem afetar os 23 aeroportos que utilizam os serviços da estatal

O SNTPV (Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo) informou na 3ª feira (3.out.2023) que os controladores de tráfego aéreo da estatal NAV Brasil aprovaram por 713 votos a 367 a deflagração de uma greve. O início da paralisação será na próxima 2ª feira (9.out) e deve afetar 23 aeroportos que utilizam os serviços da estatal.

A greve consiste em uma paralisação diária de uma hora, das 7h às 8h, nos primeiros 7 dias da greve. A partir de 16 de outubro, caso não haja uma resolução entre os trabalhadores e a companhia, haverá 2 períodos de paralisação, de 7h às 8h e de 18h às 19h. A greve vai afetar principalmente as decolagens de voos nos períodos citados.

Os voos de caráter emergencial não sofrerão medidas restritivas durante o período de paralisação. Essa modalidade inclui o transporte de enfermos, transporte de órgãos vitais, urgências e emergências médicas, caráter humanitário, busca e salvamento, autoridades, segurança pública, defesa civil, operações alfandegárias, proteção ao meio ambiente, militares, e em emergência.

Reivindicações

Os principais pedidos dos grevistas incluem a recomposição salarial acima da inflação, melhorias no auxílio à saúde, valorização da carreira e organização de concursos para áreas administrativas e operacionais. A categoria informou que a estatal teve um lucro de R$ 324 milhões em 2022 mas, mesmo assim, ofereceu um reajuste 4,83% ante 8,5% da inflação acumulada desde o último acordo.

“Foram tentados muitos meios para evitarmos uma greve, foram 6 meses de negociações, mediação junto ao MPT (Ministério Público do Trabalho) e PGT (Procuradoria Geral do Trabalho), reuniões junto à Sest (Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais) e com parlamentares. Porém a NAV Brasil não apresentou uma contraproposta que pudesse ser aprovada pela categoria”, diz o aviso de greve.