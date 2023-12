COR encerra agenda de Seminários de Boas Práticas da SEIM apresentando a sua atuação no Rio

O Centro de Operações Rio (COR) recebeu nesta quinta-feira (14/12) representantes da Secretaria de Integração Metropolitana do Rio (SEIM) e da sociedade civil para realização do Seminário de Boas Práticas da SEIM. O chefe-executivo do COR, Marcus Belchior, fez uma apresentação sobre o Centro de Operações Rio e uma visita guiada nas instalações. O encontro teve como objetivo destacar todas as linhas de boas práticas que o COR exerce no Rio, abrangendo as ações relacionadas a eventos como chuvas, desastres, planejamento de eventos da cidade, entre outros.

O secretário de Integração Metropolitana, Marcos Dias, falou da importância de conhecer e apresentar o COR para população e enfatizou a importância da comunicação entre os órgãos municipais para difundir as ações da Prefeitura:

— É brilhante a oportunidade de entender o trabalho realizado pelo COR. De fora, na maioria das vezes, a gente não consegue entender, então estar aqui hoje ouvindo o Belchior explicar sobre o funcionamento é um privilégio. É importante que haja essa troca entre os órgãos municipais para podermos entender como funciona a cidade e, no caso do Centro de Operações, como solucionar os problemas de mobilidade.

Em sua apresentação, Belchior falou sobre a missão do Centro de Operações, que é monitorar a cidade e integrar essas ações para reduzir o impacto de ocorrências 24 horas por dia, e reiterou que o seminário possibilita reverberar as metodologias que dão certo no COR.

“É importante ter momentos como esse para podermos expressar e validar a importância do Centro de Operações. Antes do seu nascimento, em 2010, a cidade contava com apenas 60 câmeras. Hoje, temos mais 3.500 espalhadas pela cidade e com 500 profissionais, que se revezam por turnos, com capacidade de informar e solucionar os problemas operacionais da cidade”, ressaltou.