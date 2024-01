Coreógrafos da comissão de frente da Portela falam sobre a expectativa pro Carnaval 2024

A dupla formada por Kelly Siqueira e Leonardo Senna, assinam a coreografia da comissão de frente da tradicional escola de samba Portela desde 2017

O carnaval 2024 se aproxima, e os ensaios das escolas cariocas estão a todo vapor. A dupla formada por Kelly Siqueira e Leonardo Senna, assinam a coreografia da comissão de frente da tradicional escola de samba Portela desde 2017, ano em que foi campeã. Após uma pausa voltaram em 2021 e estão até hoje. A dupla também já assinou a coreografia da final da Copa do Brasil (de 2017 a 2022) e também montaram a coreografia da Copa Libertadores em 2023. O ator e coreógrafo Leonardo Senna relata sobre as expectativas para o carnaval 2024.

“Estamos trabalhando diariamente na construção de uma comissão de frente potente e que dialoga com a escola como um todo. E temos um elenco extremamente dedicado e que quer muito mostrar o melhor desfile que a Portela já viu. O ensaio de rua é o termômetro mais real que a gente tem. Porque fazemos pra comunidade. Então tem que ser melhor ainda que o dia oficial. Sinto que tem um orgulho nas bailarinas por estarem representando a Portela. E o resultado disso, está no quanto elas estão honrando o chão da escola, com verdade, com canto forte e muito comprometimento”, afirma Leonardo.

A atriz, diretora e coreógrafa Kelly Siqueira também comenta sobre a preparação para o carnaval 2024.

“Sempre que construímos a narrativa da Comissão de Frente, buscamos aproximar o público, da história, mas esse ano eles já sabem! Mais do nunca é para eles, sobre eles. Sobre todos nós! O enredo teve aceitação desde o primeiro momento, assim como o samba! Acredito que no desfile oficial todos na avenida cantarão , como se fosse um samba antigo de sucesso, tamanha a identificação. Para nós, da comissão de frente, isso se reflete em energia extra! Nos ensaios , principalmente na rua, as bailarinas começam a dançar e não querem mais parar. O público interage o tempo todo , e nosso grupo retribui. Estamos falando de coisas muito primordiais, essenciais, necessárias. Amor, afeto, mãe, direitos, ancestralidade. Vai ser grandioso e emocionante”, vibra Kelly.