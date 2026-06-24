Coronel, chefe do tráfico na Favela do Muquiço, cai nas mãos da polícia em Hospital de Acari, na Zona Norte do Rio

24 junho 2026
Preso

Bruno da Silva Loureiro, considerado alvo prioritário das forças de segurança, foi preso durante ação de inteligência em unidade hospitalar do Rio/Divulgação/PMERJ

A sala de cirurgia do Hospital de Acari foi cercada pelos agentes e homens do 41ºBPM cercaram a unidade de saúde, em apoio/Divulgação/PMERJ

 

O traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel foi preso na noite da última segunda-feira (22) no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, o Hospital de Acari, na Zona Norte do Rio. Ele foi preso depois que agentes da subsecretaria de inteligência da Polícia Militar descobriram que ele foi fazer uma cirurgia no hospital.

A sala de cirurgia foi cercada pelos agentes e homens do 41ºBPM cercaram a unidade de saúde, em apoio.

Ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), Coronel é chefe do tráfico da Favela do Muquiço, na Zona Norte do Rio.

Ele tinha até o ano passado 12 mandados de prisão pendentes, por acusações como seguintes acusações: organização criminosa; homicídio qualificado; associação para o tráfico; ele também foi investigado por espancar até a morte uma jovem após um baile funk no morro da Coreia, em Guadalupe, na Zona Oeste do Rio.

Familiares afirmam que ele a matou após ela se recusar a sair do baile com ele. O corpo da vítima ainda teria sido deixado desfigurado em frente à casa da mãe da vítima.

Indiciado por homicídios

Coronel já foi indiciado e denunciado em inquéritos por homicídios, ameaças a moradores do Muquiço, porte ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade.

Segundo a polícia, Bruno também teria sido um dos responsáveis por ordenar o desaparecimento de vítimas e subtrações de cadáver.

Em 2019, traficantes da comunidade atacaram homens do Exército Brasileiro. Duas viaturas blindadas foram alvos dos bandidos. O ataque, segundo investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, teria sido cometido a mando de Coronel.

 