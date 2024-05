Corpo aparece às margens da Lagoa da Barra, na Zona Oeste do Rio

Corpo estava boiando na lagoa da Barra da Tijuca

O corpo de um homem com sinais de espancamento foi encontrado numa lagoa da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

A vítima, que estava sem roupas e não foi identificado, foi achado boiando à beira do canal do Joá. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal do Rio, onde passará por exames. Segundo as primeiras informações, o homem tinha pelo corpo várias tatuagens com nomes de mulheres.