Corpo de eletricista é encontrado carbonizado e com marcas na Região Metropolitana do Rio de tiros

Daniel Almeida Rocha foi achado pela Defesa Civil e levado para o IML Tribobó, onde foi feito o reconhecimento por parentes

O corpo de Daniel Almeida Rocha, de 39 anos, foi encontrado carbonizado e com três marcas de tiros, na última quinta-feira (14), no bairro de Ipiíba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A informação foi confirmada por parentes que fizeram o reconhecimento através de sinais. O corpo foi encontrado pela Defesa Civil e levado para o IML Tribobó, no mesmo município.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi até a Avenida Francisco Azeredo Coutinho para verificar uma ocorrência de homicídio. O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo) e transferido para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

Um familiar de Daniel, que era eletricista, disse que ele apresentava três tiros na região do abdômen, à queima roupa. “Estamos com muito medo. Muitas coisas estranhas aconteceram. Estamos muito mal com esse ocorrido”, disse.

Sumiu após ir a bar

Ainda segundo informações, Daniel desapareceu no sábado passado (9) após ir a um bar no bairro do Jockey, em São Gonçalo. Ele estava no estabelecimento com a mulher, mas quando ela foi ao banheiro, ele desapareceu.

O sumiço foi registrado pela companheira na 75ª DP (Rio do Ouro), que revelou em depoimento que o marido tinha vício em bebidas alcoólicas, mas que nunca tinha sumido por dias. Ele teria desaparecido juntamente com o celular dela, obrigando a voltar para a casa em um carro por aplicativo chamado por um desconhecido.

Hospitais e IMLs

Na tarde da última segunda-feira (10), quando percebeu que o marido ainda não havia voltado, ela foi até a casa dos sogros, mas estes também não tinham ideia do paradeiro de Daniel. Ela e o irmão do companheiro percorreram hospitais, IMLs, bares e delegacias, mas não conseguiram encontrá-lo.