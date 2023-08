Corpo de Francisco Dornelles é cremado no Rio

Familiares, amigos e políticos no velório de Dornelles no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, na Zona Sul do Rio/Reprodução

O corpo do ex-governador do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, foi velado, na

manhã desta sexta-feira (25), no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, na Zona Sul carioca. Depois houve a cremação com cerimônia restrita à familiares e amigos.

O político, natural de Minas Gerais, morreu na última quarta-feira (23), aos 88 anos. As causas da morte não foram divulgados pela família do político.

Dornelles também ocupou os cargos de deputado federal, senador e ministro da Fazenda. O político nasceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e ingressou na vida pública através do tio, o ex-presidente Tancredo Neves. Dornelles também era primo de Getúlio Vargas.