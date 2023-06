Corpo de inspetor penal morto na Zona Oeste é sepultado

Crédito – Reprodução

Foto – Inspetor

Legenda – Bruno Kilier foi chefe de segurança de um dos presídios em Bangu

O corpo do inspetor penal Bruno Kilier da Conceição Fernandes, de 35 anos, foi

sepultado na tarde desta sexta-feira (9), no cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio.

Kilier foi encontrado morto próximo à Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na última quinta-feira (8).

De acordo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios foram acionados e

investigam o caso para apurar a motivação e autoria do crime. Bruno Kilier estava

cedido desde o fim de maio para a Superintendência de Desportos do Estado do

Rio (Suderj).