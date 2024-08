Corpo de jovem achado morto com sinais de espancamento no Joá é sepultado

O corpo de Otávio do Nascimento de Andrade, de 21 anos, encontrado morto em uma área de mata no Elevado do Joá, na Zona Sul do Rio, foi sepultado nesta quinta-feira (22). Ele chegou a passar dois dias sumido desde que foi visto perto da Rocinha.

O jovem tinha sido deixado perto da comunidade por um amigo e pegaria um ônibus para a Muzema, onde morava com a família. Os parentes suspeitam que ele pode ter sido vítima de homofobia. Nenhum pertence dele foi roubado.

“Hoje em dia, qualquer motivo é motivo, e como no Brasil sabemos que tem muitos casos de homofobia, transfobia e outros preconceitos, temos essa suspeita”, afirma o irmão gêmeo Augusto Andrade.

Otávio tinha marcas de espancamento e uma pancada na cabeça. No próprio domingo, após Otávio não chegar em casa, amigos e parentes começaram a fazer uma campanha nas redes sociais em busca do paradeiro do rapaz.

Na última segunda (19), o irmão registrou um boletim de ocorrência na 16ª DP (Barra da Tijuca).

“Parece que arrancaram um pedaço de mim. Ele era uma pessoa iluminada, com uma vida inteira pela frente, todos que o conheciam, o amavam pela forma de ser alegre, divertido, descontraído”, desabafa o irmão.