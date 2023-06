Corpo de lutador de jiu-jítsu é encontrado após oito dias desaparecido

O corpo de Vinicius Leone Gedes Soares, de 20 anos, foi reconhecido por

familiares na última terça-feira (30), no Instituto Médico Legal (IML) de Campo

Grande, na Zona Oeste do Rio. O rapaz estava desaparecido há oito dias após sair

de casa, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. A polícia faz buscas

para encontrar o professor de jiu-jítsu Mateus Vandre Farias dos Santos, 25, que

desapareceu juntamente com Vinicius, seu aluno.

A Polícia Civil teve conhecimento de que ambos sumiram em circunstâncias

semelhantes no último dia 22 após sair de suas respectivas casas. De acordo com

familiares, Mateus, que dá aulas em duas academias, saiu de casa, no Terreirão,

por volta das 16h, após receber um telefonema. “Quando recebeu a ligação, ele

deixou a comida no prato, a mochila com o quimono pronta e foi até o portão.

Estava com o short e camisa da academia e usava chinelos. A impressão era de

que voltaria logo, mas saiu e não retornou”, disse a mãe, a técnica de enfermagem

Tais Barbosa Faria, de 46 anos.

Já Vinicius Leone saiu de casa, na Avenida Gilka Machado, por volta das 16h,

também após falar ao telefone. “Ele levou as chaves de casa e o aparelho celular.

Saiu de bermuda e chinelos e disse que voltaria logo”, relatou a avó Leonora

Guedes da Silva, de 60 anos.

A polícia continua as buscas por imagens de câmeras da região para tentar elucidar

o desaparecimento de Mateus. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio) e

encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

Fim trágico

Na manhã desta quarta-feira (31), Leidjane Guedes, mãe de Vinicius Leone, foi ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, para liberar o corpo do filho. Bastante abalada com o fim trágico, disse que o filho era um bom garoto e que não tinha intriga com ninguém.

“Meu filho era um garoto bom, puro, que amava a família, o trabalho. Acordava cedo para dar aula. Não passa pela minha cabeça que exista tanta maldade”, disse em entrevista ao RJTV1, da TV Globo.