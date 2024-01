Corpo de lutador de MMA que desapareceu após ir a morro tentar recuperar moto é encontrado

O corpo de Diego Braga Alves foi achado no Morro do Banco pela PM. A suspeita é que ele tenha sido confundido com um miliciano por traficantes

A polícia encontrou na noite desta segunda-feira o corpo do lutador e professor de

MMA Diego Braga Alves, de 44 anos. Ele estava desaparecido desde a madrugada

desta segunda (15), quando foi ao Morro do Banco, comunidade na Zona Oeste do

Rio, tentar recuperar sua moto furtada em outra comunidade na região, a Muzema.

Com o encontro do corpo, a Delegacia de Homicídios assume o caso. A principal

hipótese é que ele foi confundido com um miliciano por traficantes enquanto tentava recuperar a moto.

Homens do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do 31º Batalhão de PM participaram das buscas. O corpo foi achado no Morro do Banco.

Segundo o filho, o também lutador Gabriel Braga, o pai passou a manhã inteira

tentando achar a moto, que foi levada de dentro do condomínio, e subiu sozinho a

comunidade controlada pelo tráfico de drogas.

Ao g1, ele afirmou que amigos e policiais já buscavam pelo corpo do pai. “Como estava demorando, os amigos tentaram subir, mas mandaram todos descerem. Agora há pouco, um amigo ligou para tentar liberar o corpo e eles

falaram que colocaram o corpo em uma praça. Mas quando chegamos lá, a polícia

já estava lá e não deixaram ninguém subir”, disse Gabriel Braga.

Dono da Tropa Thai

Diego Braga era dono da academia Tropa Thai, de formação de lutadores, e treina o

filho, que luta profissionalmente. As aulas foram canceladas nesta segunda-feira.

Câmera registrou o furto

Imagens de um circuito de segurança mostram dois homens retirando o veículo da

garagem do prédio de Diego. A moto teria sido levada para o Morro do Banco, no

Itanhangá. O lutador não registrou o furto na delegacia.

Diego Braga, de 44 anos, foi lutador profissional de muay thai e MMA. Começou sua

carreira profissional no MMA em 2003 e enfrentou nomes como Charles do Bronx,

Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos, todos com passagens pelo UFC.

Também treinou com os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro e com

Anderson Silva. Fez sua última luta profissional em 2019 e se aposentou com 23

vitórias, oito derrotas e um empate.

Nos últimos anos, vinha se dedicando à carreira de professor de artes marciais e

treinador. No ano passado, seu filho Gabriel Braga chegou à final do torneio peso-

pena da PFL.

Tráfico x milícia

A comunidade da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, era dominada por

milicianos até 2023. A partir daí, em novembro, traficantes do Comando Vermelho

invadiram a comunidade e passaram a dominar o local. O Morro do Banco,

comunidade vizinha, também está sob o domínio do tráfico.

Segundo investigadores da Polícia Civil, o traficante Pedro Paulo Guedes, um dos

principais criminosos do CV, um dos chefes do Complexo da Penha e atualmente

procurado pela polícia, é quem tem dado as cartas na Muzema.

Traficantes já estariam instalando barricadas em vias da favela e até vendendo

drogas. A localidade faz divisa com Rio das Pedras, o berço da milícia. (Com informações do g1).