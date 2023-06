Corpo de motorista de aplicativo assassinado na Zona Oeste do Rio é sepultado

Sob forte comoção, familiares e amigos se despediram do motorista de aplicativo

Leones Oliveira Rodrigues, de 30 anos, na tarde de ontem (28), no Cemitério do

Murundu, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Parentes confeccionaram

camisas estampadas com a foto do rapaz seguida da frase: “Combati o bom

combate, completei a carreira e guardei a fé. Te amamos”.

O caixão de Leones foi carregado pelo pai, juntamente com amigos e parentes, e

enterrado sob a bandeira do Flamengo, time pelo qual o motorista torcia. A mãe do

rapaz teve que ser amparada e abraçou o caixão do filho como forma de

despedida.

O pai da vítima, Marcelo José Rodrigues, disse que ele havia saído para trabalhar

no domingo (25), a partir das 23h não respondeu mais. A irmã de Leones foi até a

casa para checar se estava tudo bem. “Ela me ligou desesperada. O carro estava

abandonado um pouco mais a frente e ele estava amarrado com um tiro na

cabeça”, disse o pai emocionado.

Segundo informações, Leones teria sido morto após se recusar a dar carona para

os criminosos que o abordaram. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)

investiga o caso.

De sorriso fácil

Marcelo disse, ainda, que o motorista não tinha problemas com ninguém e que era, carinhosamente, chamado de ‘sorriso’. “A família inteira está abalada e destruída. Se a pessoa está doente ou seguindo o caminho errado, você espera, mas o moleque só trabalhava. Era um homem de 1,90 m, mas bobão e de sorriso fácil. Ele brincava o tempo todo e o apelido dele era sorriso porque ele ria de tudo”, lembrou Marcelo.

Leones havia acabado de concluir o curso de bombeiro civil e também trabalhava como motorista de aplicativo, para complementar a renda. “Ele estava feliz demais, tínhamos acabado de consertar o carro e tudo estava dando certo”, afirmou Marcelo.

Leones deixa um filho de 3 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento do motorista.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones

(21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-

1177; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.