Corpo de mulher assassinada a facadas pelo ex é enterrado

Familiares e amigos acompanham o enterro de Giovana/Bruno Kaiuca/Agência O Dia

O corpo de Giovana Anselmo Sodré, de 27 anos, foi sepultado na quarta-feira (6), no Cemitério Municipal Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Ela estava grávida de três meses de outro relacionamento e foi morta a facadas pelo ex-companheiro no último domingo (3), em Santa Cruz, na Zona Oeste. A vítima deixou dois filhos, um menino de oito anos e uma menina de quatro anos.

A despedida foi marcada por lágrimas, emoção e revolta. “Como vou contar para os filhos como ela se foi?”, ajoelhada ao chão, lamentou a irmã de Giovana.

O assassinato aconteceu dentro da casa da vítima, na Rua Santo Augúrio. Iago Magno Thomas, de 30 anos, se apresentou na 36ª DP (Santa Cruz), horas depois de praticar o crime, e confessou ter matado a ex-companheira. Ele está preso à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).