Corpo de prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, é sepultado

Tristeza, comoção e homenagens marcaram a cerimônia no Cemitério Santa Isabel. José Bonifácio enfrentava um câncer de fígado há três anos

O prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, José Bonifácio, que faleceu na

manhã desta segunda-feira (17), após lutar contra um câncer no fígado, foi sepultado no Cemitério Santa Izabel, no Centro da cidade, sob forte comoção.

Bonifácio chegou a ficar 10 dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), na Região Metropolitana do Rio. No local, segundo a Prefeitura, ele estava

recebendo reforço nutricional, em combate aos efeitos colaterais decorrentes das

sessões de quimioterapia. Ele teve alta no dia 10 de julho. Em nota, a Prefeitura

lamentou a morte do prefeito. Ele morreu às 5h20 da madrugada.

O político iniciou a primeira fase do tratamento contra a doença, que atingiu o

pâncreas, entre 2018 e 2019. Em dezembro de 2019, deu entrevista falando da cura

obtida naquele momento. Depois retomou a quimioterapia para combater um câncer no fígado. Ele chegou a ser afastado em julho de 2021e abril de 2022 para a retirada de nódulo no órgão.

Pedido de afastamento

Na semana passada, Bonifácio havia pedido afastamento do serviço. A Câmara

Municipal de Cabo Frio iria realizar nesta segunda uma sessão extraordinária para

aprovação do pedido de licença do prefeito.

A sessão estava marcada para às 10h e seria transmitida pelas redes sociais da

Casa Legislativa. Segundo o comunicado da Câmara, a vice-prefeita, Magdala

Furtado (PL), assumiria a prefeitura enquanto perdurar a licença médica do prefeito.

Magdala deve tomar posse nesta terça-feira (18). Em nota, a Câmara Municipal de Cabo Frio informou que todos os ritos serão seguidos conforme a lei.

Carreira politica

José Bonifácio Ferreira Novellino se formou em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e atuou como vereador entre 1973 e 1977. Foi deputado estadual entre 2003 e 2005.

Como prefeito de Cabo Frio, exercia o terceiro mandato. Os outros foram entre os

anos de 1977 e 1983 e 1993 a 1996.

Bonifácio era casado com a médica Ana Lucia Valladão e deixa duas filhas de seu

primeiro casamento: Daniele Medeiros Novellino e Juliana Medeiros Novellino.

Na mesma coletiva em que foi anunciada a cura do câncer no pâncreas, em 2 de

dezembro de 2019, ele anunciou a sua pré-candidatura a Prefeitura de Cabo Frio.