Corpo de professor de surfe encontrado no encontrado no costão da Avenida Niemeyer é identificado no Rio

José Ricardo Ramos, o Bocão, desapareceu durante uma remada entre São Conrado e as Ilhas Tijuca

O desfecho das buscas pelo professor de surfe José Ricardo Ramos, conhecido como Bocão, foi confirmado pela família na última segunda-feira (29). O corpo encontrado no costão da Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio de Janeiro, pertence ao instrutor, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (24), quando saiu para uma remada entre São Conrado e as Ilhas Tijuca.

A confirmação foi feita por Ricardinho, filho do surfista. Bocão era conhecido pelo trabalho desenvolvido com crianças da comunidade da Rocinha por meio da Rocinha Surfe Escola.

Segundo amigos, o último contato com José Ricardo ocorreu na quarta, quando ele informou que pretendia remar de São Conrado até as Ilhas Tijuca, arquipélago localizado a cerca de três quilômetros da costa, entre São Conrado e a Barra da Tijuca.

Após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros iniciou uma operação de buscas na região. Durante vários dias, equipes utilizaram jet skis, mergulhadores e outros recursos para percorrer o trajeto que teria sido realizado pelo professor de surfe.

O corpo foi localizado na manhã do último domingo (28), no costão da Avenida Niemeyer. A identidade, porém, só foi confirmada pela família nesta segunda-feira.