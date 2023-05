Corpo de vigilante morto na Avenida Brasil é enterrado

Vinícius Costa Cunha de Andrade, de 31 anos, deixa a mulher e cinco filhos

O corpo do vigilante Vinícius Costa Cunha de Andrade, de 31 anos, foi sepultado na tarde desta quinta-feira (4), no Cemitério de Raiz da Serra, em Magé, na Baixada Fluminense.

Vinícius foi morto durante um ataque a tiros em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, próximo ao Mercado São Sebastião, na Penha, Zona Norte do Rio. De acordo com familiares, a vítima estava começando um novo emprego em uma empresa que havia montado com outros sócios. Na madrugada de segunda-feira (1º), ele e dois amigos estavam em um carro particular quando foram alvos de tiros por parte de criminosos que teriam saído da comunidade Kelson’s.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, ainda na madrugada da última segunda-feira (1º). Ele estava lúcido e enviou uma mensagem à mulher, avisando que havia sido baleado. Mas, por volta de 22h de terça-feira (2) ele não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que atua para identificar os criminosos e esclarecer os fatos.