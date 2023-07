Corpo decapitado é encontrado em comunidade da Zona Oeste

O corpo de um homem negro, não identificado, foi encontrado na Rua Caiçara, na comunidade Anil, na Zona Oeste do Rio. A vítima estava amarrada dentro de um saco preto, com os pés e mãos amarrados e decapitado, com a cabeça ao lado do cadáver.

De acordo com a s primeiras informações, moradores encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local.

A especializada investiga a participação de traficantes ou milicianos no crime. As motivações estão sendo investigadas.