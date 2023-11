Corpo do vereador é sepultado no Parque da Paz em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio

Aldecyr Maldonado (PL) foi baleado na porta de sua casa

O corpo do vereador Aldecyr Maldonado (PL), o Cici Maldonado, foi sepultado nesta quarta-feira (8) no cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Cici Maldonado morreu após ser baleado no fim da noite de terça-feira (7), na porta de sua casa. O parlamentar tinha 61 anos. A Polícia Civil do RJ não descarta nenhuma hipótese para o crime. Pelo menos 5 câmeras que podem ter registrado o assassinato.

De acordo com as primeiras informações, dois assessores de Cici tinham acabado de deixar de carro o vereador em casa, na Rua Antenor Martins, no Porto da Madama, quando testemunharam um roubo a uma moto.

Ainda de acordo com o registro da PM, os auxiliares, assustados, largaram o automóvel e buscaram refúgio em uma residência. Cici ouviu gritos e foi até o portão da casa, com uma arma em punho, para ver o que estava acontecendo.

Os assaltantes viram Cici armado e passaram a atirar. O vereador revidou e, no tiroteio, acabou atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Pronto-socorro de São Gonçalo, mas não resistiu.