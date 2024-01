Corpo é achado com sinais de tortura e dedos cortados em São Pedro da Aldeia

O corpo de um homem com sinais de tortura foi encontrado na manhã desta terça-feira (23), no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A

vítima, que ainda não foi identificada, foi localizada por populares nas proximidades

da Estrada Pau-Ferro, que vai para o aterro sanitário.

Segundo informações da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), a vítima apresentava

sinais de espancamento e teve os dedos cortados. As autoridades acreditam que o

homem possa ter sido assassinada por criminosos que queriam se vingar por algum

crime patrimonial cometido por ele.

As investigações também não descartam a possibilidade de a vítima ter sido

assassinada por um criminoso profissional que cortou os dedos para dificultar a

identificação.