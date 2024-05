Corpo é encontrado dentro de tonel de ferro em praia de Saquarema

Policial militar observa o tonel com o corpo/Reprodução

Um corpo foi encontrado dentro de um tonel de ferro que veio do mar e foi parar nas areias da Praia de Barra Nova, em Saquarema, na Região dos Lagos, na tarde do último sábado (18). O cadáver estada em estado avançado de decomposição dentro do barril.

O tonel foi encontrado por banhistas que estavam na praia e chamaram policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio). A PM acionou o Corpo de Bombeiros, que precisou usar uma motosserra para abrir o latão amassado que, ao ser aberto, revelou o corpo no seu interior em estado avançado de decomposição.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. A perícia também foi realizada e o caso foi registrado na 124ª DP (Cabo Frio).