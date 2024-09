Corpo encontrado em casa de assassino confesso é da advogada Anic Herdy, afirma perícia

Advogada foi morta com um soco no pescoço e e corpo concretado junto ao muro da garagem do principal suspeito, que confessou o crime

O corpo encontrado enterrado e concretado na casa do assassino confesso é da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos. O cadáver foi localizado na residência de Lourival Correa Netto Fatica, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, na última quarta-feira (25). A confirmação foi feita nesta quinta-feira (26) por peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis, através da perícia em odontologia legal. O acusado, preso pelo crime, utilizou a sapata do muro de sua residência, na Rua Alberto Sabin, para enterrar e concretar o corpo da advogada.

O delegado Nei Loureiro, titular da 105ª DP (Petrópolis) e responsável pelas investigações, informou que o material teria sido colocado para sustentar o peso da construção, pois, supostamente, o muro estava caindo. Parte do cadáver estava coberto com areia de barro e, da cintura para cima, envolto em concreto.

O corpo foi encontrado em avançado estágio de decomposição enrolado em um plástico bolha. Caso a perícia não conseguisse identificar por impressões digitais ou pela arcada dentária, seria necessário a realização de um exame de DNA para saber se os restos mortais eram mesmo de Anic.

O próprio assassino indicou a localização do cadáver durante audiência realizada no dia 25 na 2ª Vara Criminal de Petrópolis.

Dinâmica do crime

Os advogados de Lourival Fatica relataram numa coletiva, na última terça-feira (24), que Lourivam buscou Anic na saída de um shopping em Petrópolis, na Região Serrana, no dia 29 de fevereiro. Após o encontro, ele a levou até um hotel em Itaipava, onde, de acordo com a defesa, a matou com um golpe no pescoço. Em seguida, o acusado colocou o corpo da vítima em um carro e o transportou até sua residência. Lourival apontou o marido da vítima, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, como mandante do crime por meio de uma carta entregue à sua defesa.

Mandante

Os advogados disseram que o idoso teria ordenado a morte de Anic em janeiro e o falso sequestro seria uma maneira de encobrir o crime. A motivação ainda não foi revelada, mas a defesa de Lourival afirma que o homem destacou que está relacionada a um “grave problema familiar”.

A advogada afirmou que o plano elaborado por Benjamim e Lourival não foi bem-sucedido porque a filha do casal gravou uma conversa comprometedora entre o pai e o principal acusado. Nesse diálogo, eles teriam tentado difamar Anic e enganar a filha, fazendo-a acreditar na versão de que a própria mãe havia forjado o sequestro para fugir com um amante.