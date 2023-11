Corpo encontrado na Baía de Guanabara é de idosa que caiu em canal na Baixada Fluminense

O corpo encontrado na Baía de Guanabara, na altura da Ilha do Governador, na última terça-feira (31), é de Maria do Carmo Basílio, de 78 anos. Ela estava desaparecida desde o último dia 26, depois de cair e ser levada pela correnteza do Canal do Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A confirmação foi feita pela sobrinha da vítima, Valéria Dias. A idosa caiu no córrego ao apoiar no muro de sua residência, que cedeu devido às fortes chuvas nas primeiras horas do dia. Ela morava na Avenida Doutor Manoel Teles, em Vila Ideal, às margens do canal.

Equipes da Guarda Marítima da Guarda Municipal encontraram o cadáver próximo ao Aeroporto do Galeão, por volta das 5h40, quando voltavam de uma ação de fiscalização. O Corpo de Bombeiros foi acionado, levando o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram realizados exames de perícia e reconhecimento.

O corpo da Maria do Carmo foi enterrado nesta quarta-feira (1º), às 15h30, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido como Tanque do Anil, em Caxias.