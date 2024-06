Corpo que pode ser de jovem desaparecido no carnaval é achado perto da casa de amigo

O corpo de Caio foi encontrado por pedreiro numa vila de casas

Um pedreiro encontrou um corpo dentro de um saco em uma vila de casas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no fim da manhã da última segunda-feira (10). Familiares de Caio da Silva Rendão, de 21 anos, desaparecido desde o carnaval, dizem que os restos mortais encontrados são do jovem. Um dos moradores da vila é o melhor amigo de Caio, Wesley de Souza.

Testemunhas contaram que, após a descoberta, o amigo tentou fugir com o corpo, mas que, com o peso, o saco acabou ficando no telhado de uma casa. Wesley, então, fugiu e não foi mais visto.

“Esse pedreiro estava fazendo a obra e foi pegar uma areia. Quando ele enfiou a pá, viu que tinha um corpo ali, e chamou a família”, contou a prima da vítima Aline Machado.

Segundo testemunhas, Wesley tentou fugir quando o corpo, enrolado em cobertores dentro de um saco preto, foi descoberto.

“Quando o amigo viu, saiu correndo. Quando esse pedreiro foi chamar o meu irmão, ele viu, pegou o corpo no saco e subiu os telhados. Não conseguiu fugir com o saco, largou no telhado e foi fugindo pelas casas”, disse Aline.

Caio era vendedor de uma loja de peças de moto. Ele havia saído de casa no dia 9 de fevereiro, sexta de carnaval.