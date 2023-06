Corpos dos tripulantes do Titan podem ficar no fundo do oceano para sempre

Uma das hipóteses para a tragédia é a de que o submersível implodiu

ESTADOS UNIDOS – Os cinco implodiu durante uma expedição turística em direção ao Titanic, podem ficar no fundo do mar para sempre, afirmou o comandante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, que liderou as buscas.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira (22), mesmo dia em que foram

encontrados destroços do módulo, o almirante John Mauger foi questionado se a

operação para encontrar as cinco vítimas continuaria. Ele afirmou, então, que não

tinha uma resposta e citou o ambiente “inclemente” no leito do mar.

A Guarda Costeira americana informou que os robôs usados na ação devem

continuar os trabalhos para coletar novas evidências e tentar determinar o que

aconteceu. Mas, dada a natureza do acidente e as condições no fundo do oceano,

ainda não se sabe se os corpos vão ser resgatados.

Os destroços do Titan estão a cerca de 500 metros do Titanic e 4 mil metros abaixo

da superfície. Nessa profundidade, a pressão da coluna d’água é muito forte e

arriscada para mergulhadores. Além disso, há pouca visibilidade, porque a luz do

sol não chega até o fundo, e os sedimentos reduzem a eficácia das luzes artificiais.

Quem sãos passageiros do Titan

A bordo do submarino estavam: o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush,

piloto do submarino; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman

Dawood, que é filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish

Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal

especialista no naufrágio do Titanic.