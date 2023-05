Corregedor nacional de Justiça encerra Semana Nacional do Registro Civil no Rio

O corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, participou, nesta quinta-feira (11), ao lado do corregedor-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Marcus Henrique Pinto Basílio e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, e de demais autoridades, do encerramento da Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!, que aconteceu na Praça do Expedicionário, no Beco da Música, ao lado do Fórum Central.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça visitou vários estandes, elogiou o trabalho realizado pela Justiça do Rio de Janeiro e lembrou os anos de trabalho no TJRJ.

“Fui juiz aqui no Tribunal muitos anos e essa é a primeira vez que vejo, nesta praça, o judiciário vir simbolicamente trazer uma boa notícia para a população mais vulnerável. Fazendo um esforço com muita gente voluntária e envolvendo tantos personagens, tantas instituições, tantos poderes para trazer a todos a cidadania, resgatar a cidadania com esse primeiro documento que é o documento do registro civil”, afirmou o ministro Luís Felipe Salomão.

“Neste momento, o que nós estamos realizando aqui é política pública. O Judiciário trazendo uma política pública muito interessante que olha para as populações que são invisíveis”, acrescentou.

Um dos estandes visitados foi o espaço da Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro), onde o corregedor nacional de Justiça realizou a entrega da certidão de nascimento ao senhor Alípio de Castro Martins, 80 anos, “O Judiciário entregando ao senhor sua cidadania”, disse o ministro Salomão.

O corregedor-geral de Justiça do Rio, desembargador Marcus Henrique Basílio, agradeceu a presença do corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, coordenador em todo o país da Semana Nacional do Registro Civil, e também a participação dos órgãos públicos e da sociedade civil na ação. O desembargador ainda ressaltou o número expressivo de atendimentos durante os três dias de evento.

“Todos esses órgãos foram fundamentais para o sucesso deste trabalho. Sem a atuação desses órgãos, não conseguiríamos fazer o que fizemos durante esta semana. Agradeço ao juiz auxiliar Sandro Pitthan que esteve à frente de todo o evento a parabenizo a ação da Corregedoria Nacional. Coloco a Corregedoria do Estado à disposição para que outros eventos como esse se realizem”, disse o corregedor.

Para o juiz auxiliar da CGJ Sandro Pitthan Espíndola, o evento superou as expectativas.

“Superou nossas expectativas, tanto no que tange à organização, ao engajamento dos envolvidos que se esforçaram ao máximo para se superar nos atendimentos dos serviços oferecidos, quanto na divulgação. Esperávamos 500 pessoas e, só hoje (11/5), foram distribuídas 600 pulseiras”, finalizou o juiz.