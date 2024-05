Corregedoria da Guarda Municipal do Rio investiga agente preso por matar ambulante

Guarda municipal Rafael dos Santos não estava trabalhando quando cometeu o crime

A corregedoria da Guarda Municipal do Rio abriu um procedimento administrativo para investigar um assassinato cometido por um agente da corporação no último sábado (4). A GM informou que Rafael dos Santos de Oliveira não estava trabalhando no dia do crime.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 20h30 de sábado, Rafael teria discutido com o ambulante Gefferson Souza da Silva na Rua Melo e Souza, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Em determinado momento, ele pegou uma pistola .38 e atirou contra Gefferson, que morreu na hora, próximo ao prédio onde morava.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram acionados para a ocorrência e prenderam Rafael em flagrante. A arma do crime foi apreendida. encontraram a arma de fogo usada no crime.