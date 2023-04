Corregedoria da PM inaugura nova sede no Centro do Rio de Janeiro

Oficiais inauguram a Corregedoria da PM que passa a funcionar em prédio em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio

A Corregedoria da Polícia Militar, que funcionava no Quartel Central da corporação, no Centro do Rio, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana, já está em sede nova desde esta quarta-feira (26): em um prédio em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, a mudança se fez necessária “para a unificação e um melhor trabalho na tomada de decisões”. No prédio também funcionará a 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), responsável por investigar policiais envolvidos com organizações paramilitares. O espaço também abrigará toda a documentação física da corregedoria.

“Quando trazemos pra cá, unifica a relatoria e você tem mais velocidade e agilidade na informação. Sem contar a melhoria nas condições e acomodações do policiais militares. Em Neves, o prédio era antigo e sempre alagava em dias de chuva. Aqui daremos velocidade e celeridade, dando ganho nas investigações. Além disso, temos a 8ª DPJM. Infelizmente, existe um público interno que acaba se envolvendo em crimes. Essa é uma delegacia especializada em investigação crimes sensíveis”, lembrou o secretário da Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pinho.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro possui, atualmente, cerca de 40 mil PMs. Entre 2018 e 2022, 592 foram desligados. Isso equivale a um batalhão inteiro: o Bope, por exemplo, tem 400 homens.

O coronel Márcio César Monteiro, corregedor-geral da PM, lembra que a junção dará agilidade nos processos internos da corporação. “Unificamos a parte administrativa (São Gonçalo) e a parte decisória (Centro do Rio). Pode parecer pouca coisa, mas as duas unidades juntas, teremos um contato diário na

tomada de decisões. A corregedoria da PM é responsável pelos processos administrativos e das investigações militares junto ao Ministério Público. Essa junção, nos facilita”, destacou Monteiro.

Segundo a corporação, a população poderá fazer denúncias na sede da corregedoria, que fica na Rua Bela, 780, São Cristóvão.