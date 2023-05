Corregedoria da PM prende cinco da milícia de Tubarão na Baixada

Os criminosos foram presos em Cabuçu, Nova Iguaçu. O chefe do grupo paramilitar atua também em Seropédica desde janeiro de 2023

Cinco integrantes da milícia de Tauã Oliveira Francisco, o miliciano conhecido como Tubarão, foram capturados por agentes da Corregedoria da Polícia Militar nesta segunda-feira (15) . A ação da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar Especializada na Investigação de Narcomilícia e Crimes Complexos foi em Cabuçu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Durante a ação, os agentes apreenderam cinco armas, entre pistolas e um revólver, além de um carro utilizado pelo bando. Os marginais admitiram fazer parte da milícia de Tubarão.

De acordo com investigações, Tubarão era integrante da milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, até dezembro de 2022. Em janeiro, ele foi até o KM 32 da antiga Estrada Rio-São Paulo, dominada pela milícia de Zinho, e tomou parte do território em Nova Iguaçu. Milicianos rivais foram mortos pela quadrilha de Tubarão.

A partir daí, ainda segundo a polícia, aumentaram os confrontos na região entre as milícias de Zinho e Tubarão, que contou com a ajuda de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) em alguns embates contra o antigo chefe.