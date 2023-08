CPI da Alerj ‘pressiona’ Naturgy para melhorias nos serviços

A oitiva foi realizada com a diretora-presidente da empresa, Katia Rapsold

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Serviços Delegados e Agências

Reguladoras, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizou na última terça-feira (1º), oitiva com a diretora-presidente da Naturgy, Katia Rapsold.

Ela respondeu a questionamentos dos deputados sobre denúncias de má prestação

de serviço pela empresa, que é responsável pelo fornecimento de gás a cerca de

um milhão de clientes no Estado. Já o presidente da comissão, deputado Rodrigo

Amorim (PTB), questionou falhas na fiscalização das concessionárias pelas

agências reguladoras, motivo pelo qual o colegiado decidiu convocar representantes da Agenersa e da Agetransp para uma sabatina no próximo dia 8/8.

Indagada sobre as reclamações referentes à distribuição de gás não chegar a áreas

do interior do Rio de Janeiro, Repsold relatou que há instalações preparadas em

Araruama, na Região dos Lagos, e em Itaperuna, no Norte Fluminense, mas que não

estão funcionando, segundo ela, devido a um pedido da Agenersa para suspender

os investimentos devido a inconformidades na concessão.

“Temos a rede preparada, mas não atende a nenhum cliente porque foi solicitado,

pela Agenersa, a paralisação das obras. Os investimentos foram suspensos devido

a uma interpretação do terceiro termo aditivo do contrato, por parte da agência”,

explicou.

Em relação à qualidade dos serviços da Naturgy, a empresária afirmou que os

investimentos previstos no contrato de concessão estão sendo cumpridos. “Durante

o período de concessão, foram pagos R$ 9,2 bilhões em tributos federais e

estaduais. No ano passado, desembolsamos R$ 280 milhões em tributos estaduais”,

afirmou.Agências reguladoras

Falhas operacionais

Rodrigo Amorim questionou as falhas operacionais das agências reguladoras na

avaliação sobre a atividade da concessionária em todo território fluminense. “Essa

primeira oitiva, com todos os dados apresentados aqui pela representante da

concessionária, vai nos dar um norte para uma nova reunião, desta vez, com a

presença dos representantes da Agenersa e da Agetransp, cujo envio das

convocações foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares desta CPI”,

destacou.