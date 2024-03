CPI da Alerj quer investigar empresas de saneamento

Comissão que trata da pauta vai prorrogar os trabalhos

Por unanimidade, os deputados que compõem a CPI dos Serviços Delegados da

Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) votaram na última quarta-feira (28) a

prorrogação dos trabalhos do colegiado. O texto ainda precisa ser aprovado pelo

plenário da Casa, mas já ficou decidido que as concessionárias de saneamento

serão a novidade desta segunda fase dos trabalhos.

Reclamações de consumidores sobre os altos valores das contas teriam motivado a

investida. Entretanto, como ninguém nunca foi ouvido no âmbito da CPI, a ideia é

fazer uma reunião geral com Águas do Rio, Rio+ Saneamento e Iguá para que elas

façam uma apresentação das suas ações. Em seguida, cada uma seria ouvida

separadamente em encontros futuros. Os deputados acharam melhor adotar esse

modelo a partir de agora para que as oitivas tenham mais produtividade.

Ficou definido ainda que serão feitas novas investidas contra a Light e Enel,

convocando seus representantes já em março. A ideia, inclusive, é criar um grupo

que vá a Brasília para se reunir com os executivos da Enel, alvo da primeira

audiência. Ao fim de cada encontro, os deputados farão uma reunião de avaliação.