CPI na Alej vai pedir quebra de sigilos de concessionária Naturgy

Deputado Rodrigo Amorim preside colegiado da Casa

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Agências Reguladoras e Serviços

Delegados, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), pedirá a

quebra de sigilo bancário e fiscal da concessionária Naturgy, responsável pelo

fornecimento de gás natural em mais de 40 municípios do estado. Essa foi a

principal deliberação da primeira reunião do colegiado, realizada nesta terça-feira (27).

De acordo com o presidente da CPI, deputado Rodrigo Amorim (PTB), a medida tem como objetivo apurar se a empresa pratica fraudes e sonegações. “A Naturgy não informou quem são seus dez maiores fornecedores. Considero fundamental a

quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa para que a gente possa apurar se as

informações que estão na internet são condizentes com a realidade, acompanhar

quem são seus maiores prestadores de serviço e quanto recebem”, disse.

A diretora-presidente da concessionária, Katia Rapsold, era aguardada para uma

oitiva, mas não compareceu, justificando estar em agenda oficial da empresa, em

Portugal. A Comissão aprovou que Rapsold seja conduzida coercitivamente para

ser ouvida na próxima reunião já marcada para o dia 1º de agosto. O deputado

Tande Vieira (PP) sugeriu ainda a condução de outros três diretores da empresa,

deliberação que foi aprovada pelos demais membros do colegiado.

O colegiado também convidou para participar da próxima reunião o secretário de

Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e o delegado titular da

Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Marcello Braga Maia.