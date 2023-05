CPMI do 8/1 será instalada no Congresso na próxima semana

O Congresso Nacional já tem data e hora para instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os atos golpistas de 8/1. Será na próxima quinta-feira (25/5), às 9h.

A data foi oficializada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA) após reunião da mesa diretora da Casa Alta. Por ser o parlamentar mais velho, Alencar pôde decidir o dia de instalação do colegiado.

A definição da data foi comemorada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). “Vamos trabalhar para deixar bem claro quem buscou atentar contra nossa democracia”, escreveu nas redes sociais.

Até o momento, 24 titulares foram indicados para compor o colegiado. No total, a CPMI deve ter 32 titulares e o mesmo número de suplentes.

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu o requerimento de abertura da CPMI há mais de 20 dias, mas a tão aguardada comissão ainda não saiu do papel.