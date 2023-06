CRAS de Belford Roxo promove palestra sobre trabalho infantil

Integrante do Cras do Lote XV e usuários da unidade participaram da

palestra

“Minha mãe morreu quando eu tinha quatro anos. Aos seis eu comecei a trabalhar.

Tento e dou aos meus filhos o que não tive: amor, carinho e atenção”. O

depoimento é da dona de casa Oleni Marques, 65, usuária do Centro de Referência

de Assistência Social (CRAS) do Lote XV, em Belford Roxo. Ela assistiu a uma

palestra, alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12 de Junho)

promovida pela unidade, no início da semana.

A Secretária de Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome,

Tati Ervite, informou que, além dos benefícios assistenciais, os Cras do município

têm interação contínua com os usuários, com palestras, oficinas, atividades

culturais e esportivas para crianças, adolescentes e idosos

O Cras do Lote XV é um dos 13 administrados pela Secretaria Municipal de

Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome (Semascmcf).