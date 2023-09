Creche em Belford Roxo celebra chegada da Primavera com festa

A Creche Municipal Fátima Nunes, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, comemorou a chegada da primavera com muita diversão e alegria. Os alunos da unidade participaram de diversas brincadeiras. Não faltou também o tradicional piquenique para alegrar o dia das crianças.

A festa teve apresentação de dança dos alunos saudando a chegada da primavera. As professoras, diretora e todos os funcionários da creche entraram na brincadeira, aumentando assim a descontração.

A diretora Mônica Martins destacou que eventos deste tipo são importantes não só para comemorar a chegada da primavera, mas também para fortalecer os vínculos entre a comunidade escolar e as famílias. “É um momento de descontração e de reflexão. A participação dos pais é importante. Graças a Deus, aqui eles sempre se fazem presentes. O apoio da Secretaria de Educação colabora também para o sucesso de todos os eventos e atividades que fazemos na creche “, concluiu Mônica Martins, que também participou do piquenique com alunos e professores e agradeceu a colaboração de todos que participaram do evento.