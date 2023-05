Creche Fátima Nunes comemora o Dia das Mães com música e brincadeiras

A Creche Municipal Fatima Nunes, no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo, realizou uma atividade com os alunos em comemoração ao Dia das Mães. Durante todo o dia as crianças participaram de brincadeiras e de homenagens.

Para animar a criançada não faltaram brincadeiras e muita diversão com músicas como uma versão da canção “Splish, Splash” (sucesso de Roberto e Erasmo Carlos) que na voz dos alunos virou “Splish, Splash da Mamãe”; além de “Tum meu coração está batendo”; “Te amo para sempre”; “Minha mãe é doce”; “Exemplo de mulher” e “Mamãe maravilha”. Mamães, filhos e professores se divertiram.

A diretora Mônica Martins destacou que a comemoração é uma mostra que a creche está aberta à comunidade para atividades lúdicas, educacionais e datas comemorativas. “Essa interação é importante, pois a creche é a extensão do lar das nossas crianças. Elas passam boa parte do dia conosco. Foi muito bonito ver o empenho de todos os professores para que o evento fosse um sucesso. Agradeço também o apoio da Secretaria Municipal de Educação”, concluiu a diretora.