Criação do Comitê de Segurança reduz em 98% de ameaças de ataques às escolas

Ações do Comitê Intersetorial de Segurança Escolar surte efeito/Divulgação/Seeduc

Quase um ano após a criação do Comitê Intersetorial de Segurança Escolar (Cise) o número de notificações de ameaças de ataques às escolas teve redução de 98% no segundo bimestre de 2024, se comparados ao mesmo período de 2023. O resultado é referente a todas as redes de ensino do Rio de Janeiro, segundo os dados da Polícia Civil. Criado em maio de 2023 pelo governador Cláudio Castro para o enfrentamento às ações hostis, o comitê é presidido pela Secretaria de Estado de Educação.

Fazem parte do Comitê Intersetorial de Segurança Escolar o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, as polícias Civil e Militar, secretarias de Estado e municipais, membros da sociedade civil e da rede privada de ensino, entre outros. O principal objetivo é a promoção da cultura de paz nas escolas.

Para atuar no combate e na prevenção de situações de violência nas escolas, a Seeduc criou o SegPaz – Plano de Ações Integradas de Segurança e Cultura de Paz nas Escolas, que engloba o Registro de Violência Escolar (RVE), ferramenta que tem norteado as ações de prevenção da Secretaria de Educação com as unidades que mais precisam de acompanhamento, a fim de melhorar a cultura de paz no ambiente escolar, além da possibilidade de comunicação de casos como ameaças, bullying, racismo, furto, agressão, entre outras violações de direitos, sejam presenciais ou virtuais.