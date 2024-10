Crianças do Capsi de Belford Roxo participam de sessão de cinema

A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Executiva de Saúde Mental, realizou mais uma edição do “Cine Capsi” no Teatro da Cidade. A sessão de cinema especial recebeu as crianças do Centro de Atenção Psicossocial Infantil, além de familiares e funcionários.

A criançada assistiu ao filme “Divertidamente 2” com direito a muita pipoca e docinhos. A experiência é uma extensão do trabalho terapêutico e de integração social do Capsi, que também proporciona a experiência completa de uma visita ao cinema.

A coordenadora municipal da Divisão de Saúde Mental, Camila Cortes, comentou sobre a sessão especial. “Através do Cine Capsi, os usuários têm a oportunidade de explorar emoções, desenvolver empatia e o social, além de estimular a criatividade em um espaço totalmente seguro e adaptado”, frisou Camila. “Esse momento lúdico é uma ferramenta valiosa e poderosa que enriquece todo o processo terapêutico”, acrescentou a diretora técnica do Capsi, Kátia Rosa.

Os pais de Arthur Henrique, de 3 anos, Lucas Lugão e Fabiana da Silva, viveram juntos a experiência da sessão de cinema. “Percebemos a evolução do Arthur através dos cuidados profissionais do Capsi e essa atividade em um ambiente diferente também tem um papel fundamental para melhorar o desenvolvimento dele”, compartilhou Lucas.