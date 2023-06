Crianças que sofreram acidente de avião são encontradas após 40 dias de buscas

COLÔMBIA – As quatro crianças que estavam desaparecidas após a queda de um

avião na Colômbia foram encontradas com vida na última sexta-feira (9). Elas

estavam perdidas na Amazônia colombiana há 40 dias. A informação foi confirmada

pela imprensa local.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também anunciou o resgate em uma

rede social. “Uma alegria para todo o país! As 4 crianças que se perderam há 40

dias na selva colombiana apareceram vivas”, disse pelo Twitter.

Os quatro, que são irmãos, estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio – as

crianças têm 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses. A mãe e dois adultos

morreram no acidente.

No dia 17 de maio, o presidente colombiano chegou a anunciar o resgate das

quatro crianças, mas depois negou e se retratou. As Forças Armadas seguiam com

as buscas em mata fechada.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos quatro irmãos resgatados.

De acordo com o jornal El Colombiano, as crianças foram encontradas após o

desaparecimento de Wilson, um dos cachorros que participava da operação.

Nesta semana, o cão sumiu durante os trabalhos de busca e, logo após, as equipes

de resgate encontraram no chão pegadas de cachorro ao lado de pequenas

pegadas humanas, como as de uma criança, o que indicou que Wilson havia

localizado os sobreviventes e estava com eles.

Relembre o caso

O acidente aconteceu no dia 1º de maio. O voo faria o trajeto entre Caquetá e San

José del Guaviare, uma das principais cidades da Amazônia colombiana. Pouco

depois da decolagem, o piloto informou haver falhas na aeronave, que

desapareceu dos radares logo depois. No início das buscas, os corpos dos três

adultos foram encontrados. Desde então, as crianças estavam desaparecidas.