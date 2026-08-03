Criminoso tem ‘saidinha’, não retorna ao presídio e acaba capturado após denúncia

‘Oclinho’ estava foragido desde 2025, quando não retornou à prisão após uma saída temporária

Um foragido da Justiça foi recapturado por policiais do 7º BPM em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde da última sexta-feira (31), após um confronto com a PM no bairro Jardim Catarina. Cássio Francisco dos Santos Silva, conhecido como “Oclinho”, é apontado como integrante do tráfico na região.

Segundo a polícia, o suspeito atirou contra uma equipe da RECOM na RJ-104 e fugiu em uma moto, que havia sido roubada em 2026. Após o ataque, ele se escondeu em uma casa na Rua Engenheiro Bernardo Sayão.

Com apoio do GATE e de um veículo blindado, os policiais cercaram o imóvel e prenderam o homem sem resistência. Foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um rádio comunicador e a motocicleta roubada.

Semiaberto

De acordo com a PM, “Oclinho” estava foragido do regime semiaberto desde maio de 2025, quando não retornou à prisão após uma saída temporária. Ele possui antecedentes por tráfico e associação para o tráfico e foi levado para a 74ª DP (Alcântara), sendo posteriormente encaminhado novamente ao sistema prisional.