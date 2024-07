Criminosos armados invadem academia e roubam empresário no bairro Grajaú, na Zona Norte do Rio

Câmeras de segurança da academia registraram toda a ação dos ladrões

Dois criminosos invadiram uma academia de ginástica no Grajaú, na Zona Norte do Rio, e rederam o empresário. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (24). A ação dos bandidos, que estavam de capacetes e armados, foi flagrada por câmeras de segurança do local.

Um dos ladrões chega e aponta a arma para o dono da academia, que está treinando em um equipamento. Ele rende a vítima e, em seguida, um segundo bandido aparece. Eles exigem o celular do homem e pedem que ele fale a senha. A todo tempo o homem é ameaçado.

Nas imagens é possível notar que eles pedem a chave para ter acesso a outros espaços. O dono da academia é obrigado a deitar no chão, enquanto os criminosos perguntam se outras pessoas estavam no local. O empresário nega.

“Ele veio direto pedindo a chave, eu perguntei que chave, ele tomou o celular da minha mão e aí foi o que o vídeo apareceu. Ele queria a chave da minha moto. Quando ele pede para eu deitar no chão, o momento mais tenso, o segundo tenta ligar a moto e não consegue. Eles pensam que tinha segredo e ficaram chamando para ligar a moto. Fui lá, mas a moto não ligava. Em seguida, eles foram embora”, diz o homem.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.