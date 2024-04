Criminosos rendem motorista e incendeiam ônibus no Rio

O coletivo incendiado era da linha 954 (Recreio x Taquara)

Criminosos incendiaram um ônibus na noite da última quinta-feira (4) na Avenida

Benvindo de Novaes, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. A Polícia Militar

informou que homens armados renderam o motorista e mandaram que todos os

passageiros saíssem do veículo.

Ainda segundo a corporação, agentes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram

acionados para a ocorrência. No local, testemunhas relataram que os bandidos

saíram da comunidade do Fontela, e que eles só atearam fogo no ônibus após

todos saírem do veículo. Ninguém se feriu.

O coletivo incendiado era da linha 954 (Recreio x Taquara) da Transportes Futuro e

ficou completamente destruído. Após o incêndio ser controlado, o ônibus foi

rebocado e a via liberada. A ocorrência foi encaminhada para a 42ª DP (Recreio).

De acordo com a Rio Ônibus, esse é o quarto ato criminoso somente este ano, que

resulta em 28 veículos queimados nos últimos 12 meses.