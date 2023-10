Criminosos são grampeados em operação na Zona Norte do Rio

Na ação, um fuzil, duas pistolas e grande quantidade de drogas foram apreendidos

Três criminosos foram capturados durante uma operação da Polícia Militar nesta sexta-feira (27) no Morro do Engenho, na favela da Galinha e Flexal, localizadas nos bairros do Engenho da Rainha e Tomás Coelho, na Zona Norte.

A corporação informou que equipes do 3ºBPM (Méier) atuam nas comunidades com o objetivo reprimir a movimentação de criminosos, além da retirada de barricadas. Um fuzil, duas pistolas .9mm e grande quantidade de drogas foram apreendidas.