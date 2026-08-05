Crise com imigrantes suspende livre circulação com a Espanha

Medida determina o fechamento temporário das fronteiras aéreas e marítimas

ITÁLIA – A Itália anunciou na última sexta-feira (31) a suspensão temporária da livre circulação de pessoas com a Espanha após o aumento do fluxo de migrantes vindos de Marrocos para Ceuta, enclave espanhol localizado no norte da África.

Segundo comunicado do governo italiano, a decisão prevê o fechamento das fronteiras aéreas e marítimas com a Espanha. Os dois países não compartilham fronteira terrestre. A medida ocorre diante da preocupação com a crise migratória e com a possibilidade de deslocamento dos migrantes para outras regiões da Europa.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que a suspensão temporária das regras do Espaço Schengen é necessária para reforçar a segurança e proteger as fronteiras europeias.

“A suspensão temporária do espaço Schengen com a Espanha é uma decisão necessária para proteger a segurança dos nossos cidadãos e defender as fronteiras da Europa. É uma medida prevista pelos tratados e que agora se tornou inevitável”, escreveu Tajani.

Mais cedo, a primeira-ministra Giorgia Meloni já havia declarado que poderia interromper a aplicação do acordo em relação à Espanha. A iniciativa também pode ser adotada por outros países europeus que demonstraram preocupação com o aumento da pressão migratória.